Polícia Militar registra roubo consumado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de quinta-feira, por volta das 11h44, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na Rua João Batista Pancini, no Bairro Cascatinha.

Ao chegar ao local, às autoridades policiais mantiveram contato com a vítima, uma mulher de 56 anos, proprietária de um estabelecimento comercial, mais especificamente um supermercado. Segundo seu relato, um homem vestindo bermuda preta, blusa de moletom também preta e com capuz, adentrou ao estabelecimento.

O suspeito ocultava parte do rosto com uma das mãos, enquanto na outra segurava algo na cintura, exigindo todo o dinheiro disponível no caixa. Inicialmente, a vítima interpretou a situação como uma brincadeira e, por isso, abriu e fechou a caixa registradora. No entanto, ao tentar convencer o indivíduo a desistir da ação, a vítima foi surpreendida com gritos e ameaças.

O autor, então, apontou uma faca em direção à vítima, intensificando suas exigências para que entregasse o dinheiro. Diante da ameaça, a vítima cedeu, resultando na subtração de aproximadamente R$ 500,00. Após consumar o roubo, o criminoso evadiu-se do local a pé.

A vítima relatou às autoridades que já havia avistado o suspeito nas proximidades do supermercado em datas anteriores. Foi realizado rastreamento nas imediações, sem êxito na localização e prisão do autor.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM