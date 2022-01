Ponte que dá acesso ao trevo da CBA é interditada em Poços de Caldas

A Prefeitura informa que, a pedido da Defesa Civil e da secretaria municipal de Obras, a ponte da Av. Celanese está interditada. Por decorrência da detecção de um buraco de tamanho considerável e por segurança aos condutores que trafegam pelo ponto, estão sendo realizados levantamentos e avaliações para a análise de riscos e o acesso está por hora, impedido.

A equipe da secretaria de Defesa Social, presta apoio no trânsito local. A partir dos estudos, as providências serão tomadas por parte dos órgãos competentes.

As empresas que têm utilização do trecho para acesso de veículos pesados, já foram comunicadas.

