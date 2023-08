Inscrições prorrogadas até 10 agosto para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Empreendedoras ganharam mais tempo para participar do prêmio promovido pelo Sebrae para incentivar o empreendedorismo feminino

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023 foram prorrogadas até o dia 10 de agosto. A iniciativa visa reconhecer e impulsionar o trabalho de mulheres empreendedoras, além de inspirar outras mulheres a investirem em seus sonhos e acreditarem em seu potencial empreendedor. As candidatas interessadas em participar devem preencher um formulário eletrônico e enviar um vídeo com breve apresentação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por esse link.

A premiação é voltada para mulheres maiores de 18 anos, de todo o país. As participantes podem concorrer em três categorias: Microempreendedora individual (MEI), Pequeno Negócio (Proprietárias de micro e pequenas empresas que tenham faturamento anual de R$ 82 mil a R$ 4,8 milhões) e Produtora Rural (Mulheres que explorem atividades agrícolas, pecuárias e/ou pesqueiras.)

Fases

O Prêmio será dividido em três etapas: fase estadual (agosto/setembro), regional em outubro e nacional em novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A cerimônia da grande final será realizada, presencialmente, em Brasília (DF).

A fase estadual vai selecionar até três candidatas de cada unidade federativa, em cada uma das categorias. As vencedoras serão, em seguida, avaliadas por um Júri Regional, formado por colaboradores do Sebrae e especialistas em empreendedorismo e pequenos negócios. A etapa regional será eliminatória para a fase nacional e não prevê premiação ou divulgação. Já a etapa nacional terá a participação das 15 vencedoras regionais, correspondentes a três vencedoras por categoria para cada uma das cinco regiões do país, que estarão automaticamente classificadas para a grande final da premiação.

Na etapa nacional, as empreendedoras serão premiadas com troféu Ouro, Prata e Bronze, além de prêmios tais como: smartphone de última geração, tablet e viagem em missão de capacitação. Todas as nove ganhadoras nacionais vão participar de uma missão técnica nacional de capacitação, com passagens e diárias custeadas pelo Sebrae.

O regulamento completo do Prêmio está disponível no site.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil. Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. Em todo o Brasil, mais de 200 empreendedoras já foram premiadas.