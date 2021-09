Prazo para adesão ao programa Refis Mineiro termina na próxima quinta (23)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Se encerra na próxima quinta-feira (23) o prazo de adesão ao programa de regularização de débitos tributários relativos ao ICMS.

O prazo inicialmente estabelecido havia expirado em 16 de agosto. Com a prorrogação, as empresas que aderirem ao programa até 23 de setembro poderão efetuar o pagamento, à vista ou da primeira parcela, até o dia 30 do mesmo mês.

O benefício oferecido pelo Refis Mineiro aos contribuintes devedores continua o mesmo: a oportunidade de regularizarem suas dívidas do ICMS com descontos de até 90% sobre multas e juros cobrados pela inadimplência.

Os contribuintes que possuem débitos de IPVA decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020 têm as seguintes opções:

• Realizar o pagamento à vista com desconto de 100% de multas e juros

• Parcelamento em até 6 (seis) vezes, bem como para pagamento de débito de IPVA autuado, inscrito em dívida ativa ou protestado.

O serviço pode ser feito de forma online. O Poços Despachante, que atua em poços de caldas há 40 anos te auxilia em toda as etapas, com documentação e desburocratização. Tudo isso através do WhatsApp (35) 98838-0254 ou no escritório localizado à Avenida João Avelino de Melo, 395 – Conjunto Habitacional.