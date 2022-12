Contribuinte em Dia: campanha de arrecadação de 2022 sorteará prêmios em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Todos os cidadãos que estão em dia com os tributos municipais já estão automaticamente participando da “Campanha de Arrecadação do IPTU 2022”. A oportunidade promovida pela Prefeitura de Poços de Caldas, tem por objetivo a valorização de todos os que mantém os seus pagamentos Municipais dentro do prazo na cidade.

É preciso estar em dia com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e de todas as taxas municipais como as do lixo, licenciamentos e renovações.

Estão aptos a participar da Campanha as pessoas que também aderiram ao Programa de Regularização Fiscal – REFIS e estão com o pagamento em dia dos parcelamentos.

E quem está com algum débito, pode se organizar que ainda dá tempo de concorrer aos dez super prêmios. A Prefeitura lançou o Programa de Regularização Fiscal – REFIS onde os contribuintes que tiverem alguma dívida contraída com o município, podem saldar o débito com redução de até 95% nos valores de multas e juros e ainda com a possibilidade de parcelamento de até 60 meses.

“Quem tem algum débito deve se dirigir à secretaria de Fazenda para poder realizar o acerto ou negociação da dívida antes que o sorteio ocorra. Com o REFIS inclusive é permitido a redução no valor de multas e juros e o parcelamento em até 60 meses. Basta se regulariza para concorrer aos prêmios”, aponta o secretário municipal de Fazenda, Alexandre Lino.

E as pessoas que são locatários também concorrem aos prêmios. Caso o imóvel sorteado seja objeto de locação, o locatário deverá comprovar ser o responsável pelo pagamento do IPTU para ser considerado ganhador do prêmio.”

Serão ao todo 10 prêmios:

Um carro 1.0 zero quilômetro;

Uma moto tipo scooter zero KM;

Uma SMART TV LCD 50 polegadas;

Um notebook 4GB;

Um Smartphone

Uma SMART TV LCD 42 polegadas;

Um notebook 4GB;

Um Smartphone;

Uma SMART TV LCD 42 polegadas;

Um notebook 4GB

“É uma maneira que a prefeitura encontrou de valorizar o cidadão que paga em dia os tributos municipais e fidelizar cada vez mais a necessidade que continuem com seus pagamentos executados dentro dos prazos”, reforça Alexandre.

O sorteio será feito no dia 13 de dezembro por meio do site www.sorteador.com.br atendendo o Decreto 13.853 e todos concorrem com o seu número de inscrição cadastral na Prefeitura. Já a entrega dos prêmios acontece no dia 23 de dezembro às 10h00 na Fepasa.

Mais informações, na secretaria da Fazenda (Rua Minas Gerais, 651- Centro) ou pelo telefone: 3697-5057, das 9h às 17h.