Prefeitura abre edital para concessão de uso de boxes na Ceasa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93, a Lei Municipal n.º 9.385/2020 e o Decreto n.º 13.394/2020, anuncia a abertura do Edital de Concorrência Pública n.º 007-SMAGP/2022 para a Concessão de Uso a Título Precário de Boxes na CEASA POÇOS – Central de Abastecimento de Poços de Caldas.

Os interessados devem protocolar os envelopes no Departamento de Suprimentos, localizado na Rua Pernambuco, n.º 265, térreo, Centro, em Poços de Caldas, no dia 23 de janeiro de 2024, das 08h às 11 horas.

A abertura dos envelopes de “credenciamento” e, eventualmente, os demais, terá início no Departamento de Suprimentos em 23/01/2024, às 12h30min.

Para Cláudio Torres, coordenador de Fomento Agropecuário da SEDET, é uma ótima oportunidade essas novas vagas. “A presença de produtos locais na CEASA fortalece a identidade cultural e gastronômica da região, proporcionando aos consumidores uma conexão mais próxima com os alimentos cultivados em suas próprias comunidades e com isso temos um crescimento econômico, a sustentabilidade agrícola e o fortalecimento da comunidade. “

O Edital completo está disponível para consulta no site oficial do município e pode ser acessado (AQUI), ou no próprio Departamento de Suprimentos. O horário para consulta presencial é das 12h às 18h.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Matins, a concessão dos boxes na CEASA é uma oportunidade para empreendedores locais contribuírem para o desenvolvimento econômico da região. “Representa um catalisador para o crescimento econômico sustentável, estimulando a inovação, gerando oportunidades para empreendedores locais e fortalecendo o ambiente de negócios em Poços de Caldas. O engajamento ativo da comunidade empresarial e a participação consciente dos interessados são essenciais para o sucesso e impacto positivo desse processo.”

CEASA

A CEASA de Poços de Caldas foi fundado no ano de 1990 com o intuito de centralizar o comércio de hortifrutigranjeiros no atacado, facilitando a saída da produção do pequeno produtor e minimizando o trânsito de veículos pesados na região central.

A Central de Abastecimento possui uma nova página no site da Prefeitura e oferece um sistema de acompanhamento de preços de hortifrutigranjeiros na internet. Além da cotação online, que já era disponibilizada, é possível consultar o histórico de preços por produto. São 154 produtos cadastrados, em sete categorias: aves e ovos; cereais; frutas brasileiras; frutas importadas; hortaliças; hortaliças, rizoma e legumes.

https://pocosdecaldas.mg.gov.br/ceasa/?data=24/11/2023