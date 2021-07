Prefeitura abre inscrições para concurso publicitário alusivo as drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O “2º Concurso Estudantil Publicitário de Poços de Caldas Alusivo as Drogas”, promovido pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, juntamente com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, está com as inscrições abertas.

O Concurso é uma ação que abrange vários objetivos e tem a finalidade de envolver as instituições de ensino de Poços de Caldas com a temática, oportunizando a participação dos jovens e adolescentes na criação e propagação de informações de utilidade pública para a população em relação às drogas.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Ana Paula Silveira Corrêa, o concurso irá auxiliar o COAD nos trabalhos de prevenção e conscientização sobre o tema no município. “Por meio do concurso iremos incentivar, mobilizar e conscientizar os jovens e adolescentes das instituições de ensino e também toda a população que irá poder acompanhar e ter acesso aos conteúdos criados pelo projeto por meio das redes sociais”.

Devido a Pandemia os trabalhos deverão ser feitos de forma on-line. Os professores poderão trabalhar o tema com os alunos, que enviarão os trabalhos de forma digital.O concurso é destinado aos estudantes devidamente matriculados nas instituições de ensino estabelecidas no Município de Poços de Caldas, do Ensino Fundamental (5º ao 9º ano), Ensino Médio e/ou Técnico, e Educação Superior.

São diversas oportunidades que poderão concorrer no concurso; desde desenhos, pinturas, artes manuais, curtas metragem, artigos científicos ou projetos de extensão e mini campanhas publicitárias, que abordem assuntos alusivos às drogas.

O concurso será realizado em quatro etapas:

Adesão das Instituições de Ensino (até o dia 31/08/2021);

Protocolo dos trabalhos (até o dia 15/10/2021);

Seleção e classificação dos trabalhos (até o dia 19/11/2021);

Solenidade de premiação dos finalistas (dia 26/11/2021).

As premiações serão definidas após conclusão do processo de chamamento público de patrocínio ao evento e todos os participantes receberão certificados de participação.

As instituições de ensino interessadas em participar do concurso devem realizar o preenchimento e envio do termo de adesão, que pode ser baixado abaixo.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Governo, localizada na Av. Francisco Salles, nº. 343, Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Dúvidas também podem ser encaminhadas via e-mail, para o endereço eletrônico: coad@pocosdecaldas.mg.gov.br ou basta entrar em contato pelos telefones: 3697-5030/5011.