Prefeitura abre inscrições para educadores que desejam atuar na Alfabetização de Jovens e Adultos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação em Alfabetização de Jovens e Adultos, voltado para os educadores que desejam atuar no curso de Alfabetização de Jovens e Adultos, que será ofertado no primeiro semestre de 2022 pela Autarquia Municipal de Ensino (AME).

As inscrições seguem até 18 de março ou até que todas as 160 vagas oferecidas sejam preenchidas, pelo link https://bit.ly/3u2ZyVG. Para realizar a inscrição, o interessado deve informar e-mail, nome, telefone, escola que trabalha (se for o caso) e escolher uma das quatro opções de data.

A capacitação será realizada presencialmente, no auditório da Autarquia Municipal de Ensino (Rua Minas Gerais, 664 – 5º andar), com duração de 4 horas. Nos dias 28 e 30/03, o curso será realizado no período noturno, das 18h às 22h e nos dias 29 e 31/03, no período da manhã, das 8h às 12h.

A equipe da Autarquia Municipal de Ensino está à disposição para mais informações, pelo telefone (35) 3714 3004.

Alfabetização de Jovens e Adultos

A formação será ofertada aos educadores que tenham interesse em atuar no Curso de Alfabetização para Jovens e Adultos, que será iniciado no primeiro semestre.

As inscrições para o curso de alfabetização também seguem abertas, são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/cursodealfabetizacaopc ou pelo telefone 3714-3004 pelos próprios interessados ou por familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. A previsão é que as atividades sejam realizadas em unidades educacionais localizadas nas regiões onde há maior necessidade, de acordo com os apontamentos das inscrições.

O curso “Ações e Noções: Educação de Jovens e Adultos – Ler e escrever em busca de novos horizontes” é uma parceria entre a Autarquia Municipal de Ensino (AME), Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Salesianos e Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas.