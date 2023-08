Prefeitura alerta necessidade de recadastramento dos contribuintes inscritos no município

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, está empenhada em promover um recadastramento abrangente e atualizado de todos os contribuintes inscritos no município. Esta iniciativa visa não apenas aprimorar a gestão tributária, mas também garantir uma maior transparência, equidade e eficiência nos serviços prestados à comunidade.

O recadastramento abrange tanto informações pessoais quanto dados relacionados aos imóveis dos contribuintes. Com a evolução constante da tecnologia e o crescimento da cidade, é crucial manter os registros atualizados para uma administração pública mais precisa e responsável. Dessa forma, a Secretaria Municipal da Fazenda busca construir uma base de dados sólida e confiável, que permitirá o dimensionamento correto das demandas e a elaboração de políticas públicas mais eficazes.

Os benefícios desse recadastramento são amplos e impactam diretamente a cidade e seus cidadãos. Primeiramente, a atualização das informações pessoais contribui para uma melhor comunicação entre a administração municipal e os contribuintes, permitindo a entrega de avisos, notificações e informações relevantes de forma ágil e eficaz.

No que diz respeito aos dados dos imóveis, o recadastramento viabiliza a avaliação precisa dos valores patrimoniais, o que é fundamental para o cálculo adequado dos impostos municipais, como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Essa avaliação justa é essencial para garantir que todos contribuam de maneira equitativa para o desenvolvimento e manutenção dos serviços públicos, promovendo uma distribuição mais justa dos tributos tributários.

Além disso, um cadastro imobiliário atualizado é fundamental para o planejamento urbano sustentável. Com informações precisas sobre a ocupação e uso do solo, a administração municipal pode tomar decisões sobre políticas de infraestrutura, mobilidade, preservação ambiental e outros aspectos que alcançaram a qualidade de vida dos cidadãos.

Segundo o secretário da Fazenda, Alexandre Lino, a Prefeitura de Poços de Caldas incentiva a participação ativa de todos os contribuintes nesse processo de recadastramento. “A colaboração de cada cidadão é fundamental para o sucesso desta iniciativa, que busca fortalecer os laços entre a administração pública e a comunidade. Por meio do fornecimento das informações, os contribuintes contribuem para uma gestão mais eficiente e transparente, promovendo o desenvolvimento da cidade.”

Para o devido cadastramento, os contribuintes precisam estar em mãos com um documento com foto, CPF, matrícula do imóvel, caso seja necessária a alteração da propriedade. Se dirigir a secretaria da Fazenda na Divisão de Cadastro Imobiliário, Divisão da Dívida Ativa e Divisão da Receita, localizado na rua Minas Gerais, 651, no horário das 9 as 17h, e realizar a atualização.

SERVIÇO

Secretaria Municipal da Fazenda

Minas Gerais – 651

Horário: 9 às 17h

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 3697-5057 e 3697-5059.