Prefeitura de Poços de Caldas decreta luto oficial em homenagem a Sérgio Alvisi, o Lira

Em reconhecimento à importância de Sérgio Alvisi, que dedicou sua vida à música e à cultura locais, a Prefeitura de Poços de Caldas decretou luto oficial pelo período de três dias, em homenagem a Lira, como era carinhosamente conhecido, que faleceu na manhã desta quarta-feira (6), aos 90 anos.

A decisão foi tomada considerando a significativa contribuição de Sérgio Alvisi para o enriquecimento do cenário artístico e cultural da região. Por meio de seu Conjunto Regional, Lira deixou um legado musical que não só inspirou, mas também trouxe alegria aos munícipes e turistas que tiveram o privilégio de apreciar suas apresentações.

O carisma de Sérgio Alvisi não era apenas sua marca registrada, mas uma verdadeira fonte de vida que estimulou sentimentos que permanecerão eternizados na memória dos amantes da boa música. Seu trabalho foi reconhecido também em vida, com honrarias como a Comenda Dom Pedro II, o Projeto Ícones e o livro intitulado “Sérgio Alvisi e os Velhinhos da Santa Ceia”.

A cidade, que perde um de seus grandes expoentes culturais, expressa seu pesar e reconhecimento pela trajetória marcante de Sérgio Alvisi. O decreto de luto oficial é uma maneira de prestar as devidas homenagens a esse homem cujo legado transcendeu as fronteiras da música, deixando uma marca indelével na história do município.

A iniciativa do prefeito Sérgio Azevedo ressalta o dever inerente ao Poder Público de interpretar os sentimentos gerais da população e de homenagear aqueles que, como o Sérgio Alvisi, contribuíram significativamente para o desenvolvimento cultural e artístico da cidade.

Confira uma gravação do Poços Curte em Casa, gravado em 2021: Lira e Banda entre Versos e Poesias

https://youtu.be/9NraZBP01-c

