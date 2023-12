Parada de Natal acontece neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, dia 09, toda a magia e o encanto do Natal vão desfilar na Parada de Natal 2023. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal em colaboração com as secretarias de Educação e Turismo, promete encantar moradores e visitantes com a presença de 10 corporações musicais de escolas e associações. A Praça Dr. Pedro Sanches será o palco desse espetáculo natalino, com início marcado para às 19h30. O Bom Velhinho também estará no local para distribuir sorrisos e emoção à criançada.

A emoção musical terá início com a fanfarra da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip), seguida pela Banda Mirim da Escola Pedro Afonso Junqueira e diversas outras fanfarras escolares, como as das Escolas Wilson Hedy Molinari, José Avelino de Melo, Edir Frayha, Irmão José Gregório, Washington Luís, Pedro Afonso Junqueira, Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, e Escola Estadual Professor Arlindo Pereira (Polivalente), prometem animar ainda mais a festividade.

A Parada de Natal costuma atrair um grande público à Praça Pedro Sanches. Moradores locais, visitantes da região e turistas de diversas localidades se reúnem para assistir ao desfile, que conta não apenas com músicas festivas, mas também com participantes caracterizados com gorros de Papai Noel e outros acessórios, criando uma atmosfera mágica. O secretário de Turismo, Israel Pereira promete uma noite repleta de alegria, música e encanto.

Para garantir o sucesso do evento, o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran) informa sobre a interdição do trecho no entorno da Praça Dr. Pedro Sanches, a partir das 18h do dia 9 de dezembro. O bloqueio compreende parte da Avenida Francisco Salles e Praça Pedro Sanches, indo até a esquina com as ruas São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira a ordem do desfile:

19h30-ADEFIP

19h45- E. M. Pedro Afonso Junqueira (Mirim)

20h-BAMVAFL – Escola Municipal Irmão José Gregório

20h15 E. M. Presidente Washington Luiz

20h30-E. M. José Avelino de Melo

20h45 E. M. Pedro Afonso Junqueira (Marcial)

21h Banda Marcial Victor Cardinali (E. M. Profa. Edir Frahya)

21h15- E. E. Polivalente

21h30- Colégio Municipal dr. José Vargas de Souza

21h45- Corporação Musical Molinari – E. M. Wilson Hedy Molinari