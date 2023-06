Prefeitura de Poços inaugura 20 novos leitos e novo raio-x 24 horas no Hospital da Zona Leste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Novos leitos de internação para apoio da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e um novo Raio-X 24 horas foram inaugurados no Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) na manhã desta terça-feira (27).

A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano, do secretário Adjunto Carlos Almeida, do secretário de Obras José Benedito Damião, da Diretora Técnica do Hospital da Zona leste Luciene Ferreira Luiz e da vereadora Regina Cioffi (PP) representando o legislativo.

O prefeito, Sérgio Azevedo destacou a importância do trabalho realizado pelos servidores. “Tive que inovar e buscar em outras secretarias, pessoas que viessem com bastante gás pra ajudar e o Thiago Mariano e o Carlos Almeida não fugiram desse desafio. O ex-secretário de saúde Dr. Carlos Mosconi tem uma participação grande, porque durante sua gestão foi realizada a troca de todo o telhado da Zona Leste. Gostaria de enaltecer o trabalho realizado pelos servidores, pois não adianta ter uma estrutura física se não tivermos uma boa equipe de servidores. Os servidores têm que estar motivados. A população e a equipe precisa entrar nesses quartos, ver a qualidade do hospital e ficar orgulhoso. Vamos avançar com os procedimentos do Fila Zero. A intenção é que a saúde de Poços de seja um exemplo pro Brasil.”