Polícia Militar registra ocorrência de acidente de trânsito com vítimas

Na noite de ontem, 01, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h31min, para atender a um grave acidente de trânsito na Rua Vinicius Vivas, , em Poços de Caldas, MG. O incidente envolveu um VW/Fusca que colidiu com o guard rail da via.

Antes da chegada da polícia, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros já haviam prestado socorro às vítimas, a condutora e o passageiro, encaminhando-os de imediato para o Hospital de Santa Casa.

Ao dar entrada no hospital, a condutora, uma mulher de 47 anos, relatou estar incapaz de recordar os eventos do acidente devido ao impacto na cabeça. Ela permaneceu em observação, apresentando cortes na cabeça, aguardando exames adicionais para uma avaliação mais precisa de seu estado de saúde.

Devido à condição da vítima, não foi possível realizar o teste do etilômetro nem obter sua assinatura nos autos de infração de trânsito. A situação demandará uma abordagem diferenciada durante a investigação.

O passageiro, um homem de 41 anos, afirmou que retornavam de uma confraternização quando a motorista enfrentou dificuldades para frear ao se deparar com uma curva, atribuindo o incidente a uma possível falha mecânica. Ele sofreu uma fratura no ombro direito e cortes na cabeça, sendo também atendido no Hospital de Santa Casa.

O veículo envolvido no acidente foi removido do local pela equipe competente.

ALCO 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.