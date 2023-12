Suspeito de lesão corporal é preso pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar foi acionada na manhã de ontem, 28, por volta das 08h12min, para atender uma ocorrência na Rua João Mariusso, no bairro Jardim Paraíso em Poços de Caldas. A denúncia anônima reportava um caso de esfaqueamento com a vítima caída na via pública.

Chegando no local, a equipe policial tomou conhecimento de que a vítima, um homem de 33 anos, do sexo masculino, havia sido socorrida pela ambulância do SAMU e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. Durante a investigação, transeuntes informaram ter avistado quatro pessoas saindo de um terreno baldio próximo à igreja católica, onde provavelmente o incidente ocorreu. O grupo era composto por dois homens e duas mulheres.

Apesar das diligências realizadas nas proximidades e no terreno baldio em questão, os supostos autores não foram localizados. Uma testemunha ocular, que presenciou as agressões entre as partes envolvidas, relatou à equipe policial que o autor do esfaqueamento, um homem de 24 anos, estaria em uma residência frequentada por usuários de drogas, localizada na Rua Rovilson Egídio.

Seguindo essa informação, a equipe policial deslocou-se até o endereço fornecido, onde teve êxito na localização do suspeito. Inicialmente, ele negou a autoria do crime, alegando estar no local das agressões usando drogas com a vítima e outras três pessoas. Segundo sua versão, a vítima teria sido agredida por dois homens desconhecidos, que se evadiram do local. No entanto, suas declarações entraram em contradição, resultando na sua prisão. O suspeito foi conduzido ao Hospital Margarita Morales para exame de corpo delito e, posteriormente, ao ponto de registro de REDS. Lá, permaneceu o tempo necessário para a confecção do registro e aguardou a chamada para apresentação na Delegacia de Polícia Civil.

Em contato com o Hospital Santa Casa, a equipe policial foi informada pela recepcionista que a vítima encontrava-se inconsciente, passando por cirurgia. Consequentemente, não foi possível obter informações sobre os autores e as circunstâncias do incidente, de acordo com o prontuário médico.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM