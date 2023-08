Cine Marquise Ultravisão: Besouro Azul, Asteroid City e Fale Comigo nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Três super filmes para você se divertir e se emocionar

Besouro Azul, o novo filme da DC nos cinemas, estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, com direção de Angel Manuel Soto chega enfim à tela grande. A presença da atriz brasileira na produção, inclusive elogiada pela crítica e pelo seu excelente inglês, é um atrativo a mais. O elenco traz ainda Susan Sarandon, Raoul Max Trujillo, Harvey Guillen, George Lopez, e Damián Alcázar. Trata-se de um filme feito por latinos e para a comunidade latina.

Asteroid City é o novo filme do diretor Wes Anderson. Ambientado numa cidade ficcional do deserto americano, na década de 1950. Nela, o roteiro de uma convenção dos Astrônomos Júnior/Cadetes do Espaço, organizada para reunir estudantes de todo o país, e suas famílias, para uma competição escolar de bolsas de estudos é espetacularmente interrompido por eventos que podem impactar e transformar o mundo. O elenco é um ponto alto da trama e traz: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum. Asteroid City teve sua estreia mundial no 76º Festival de Cinema de Cannes em 2023, onde concorreu à Palma de Ouro.

Talk To Me ou Fale Comigo é para quem curte momentos de muito terror. A trama que carrega uma relação anestesiada com a realidade acompanha um grupo de amigos que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada. Obcecados pela adrenalina, um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais. Com críticas muito positivas, o filme chega com hype forte às telonas.

Opção não falta para a cine semana que começa nesta quinta, 17. Programe-se para passar horas especiais no cinema de rua de Poços!

INGRESSOS

Compras online, exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao. Compras presenciais diretamente no cinema, nos terminais de autoatendimento e na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Na Quarta é um Barato! todo mundo paga meia: ingressos 2D – R$ 11,00 (onze reais) e 3D – R$ 13,00 (treze reais). Verifique as classificações indicativas.

Filmes em Cartaz: Besouro Azul, Fale Comigo, Asteroid City, Gatos no Museu, Mega Tubarão 2, Barbie, Oppenheimer, Elementos.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão .