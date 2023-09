Prefeitura de Poços promove Semana de Regularização para Microempreendedores Individuais (MEI)

A Sala Mineira do Empreendedor oferece serviços essenciais de 2 a 6 de outubro

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, promove a Semana de Regularização para Microempreendedores Individuais (MEI). O evento acontece de 2 a 6 de outubro na sede do Poços Fácil, localizada em Marechal Deodoro, número 345.

A iniciativa oferece suporte e orientações aos microempreendedores individuais da região, ajudando-os a manter suas atividades conforme a legislação e a crescerem seus negócios de forma sustentável.

Durante a Semana de Regularização, os MEIs terão acesso a uma série de serviços, incluindo:

1. Atualização Cadastral: Manter as informações cadastrais atualizadas é essencial para garantir que o MEI esteja em conformidade com a Receita Federal e evite problemas futuros.

2. Declaração Anual: A declaração anual é uma obrigação dos MEIs e deve ser feita até o final do mês de maio de cada ano. Durante o evento, os empresários poderão receber orientações e até mesmo realizar a declaração com a ajuda de profissionais específicos.

3. Baixa de MEI: Caso o empreendedor decida encerrar suas atividades como MEI, a Semana de Regularização oferecerá suporte para realizar o processo de baixa de forma simples e sem complicações.

4. Parcelamento de DAS: O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) deverá ser pago mensalmente pelos MEIs. Para aqueles que estão em situação de inadimplência, a semana oferecerá orientações sobre parcelamento e regularização de dívidas.

Além desses serviços, a Sala Mineira do Empreendedor também estará à disposição para fornecer orientações gerais sobre como abrir, gerenciar e expandir um negócio. Os empreendedores terão a oportunidade de tirar dúvidas, obter informações sobre linhas de crédito e conhecer as vantagens de ser um MEI.

“A Semana de Regularização é uma oportunidade poderosa para os microempreendedores individuais de Poços de Caldas e região. Queremos facilitar a vida desses empreendedores, garantindo que eles possam operar seus negócios de forma legal e bem-sucedida”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins.

Os interessados ​​em participar da Semana de Regularização para MEI deverão se dirigir à sede do Poços Fácil em Marechal Deodoro, número 345, durante o período de 2 a 6 de outubro. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Não perca esta oportunidade de regularizar sua situação como MEI e receber orientações valiosas para o sucesso de seu empreendimento.

Serviço:

Regulariza MEI

Horário: 9 às 17h

2 a 6 de outubro

Sede do Poços Fácil – Marechal Deodoro, 345.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.