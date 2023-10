Prefeitura informa – Acesso ao serviço de psicologia

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, seguindo orientação do Conselho Regional de Psicologia, informa que a população vitimada ou envolvida no caso da Escola Dom Bosco que deseja receber assistência psicológica nesse momento, deverá aguardar o COMUNICADO OFICIAL que será feito pelos site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Poços Caldas de como as ações serão realizadas.

A Centralização do Serviço Assistencial é importante para termos a segurança de ofertar um trabalho responsável, ético e organizado, afim de evitar maiores prejuízos.

As medidas estão sendo organizadas e logo serão divulgadas.

