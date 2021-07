Prefeitura investe quase R$4 milhões na economia de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa Poços Juro Zero, implementado pela secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (SEDET) para ajudar os pequenos empresários, injetou em um mês de atividade, R$ 3,8 milhões na economia de Poços, com 261 empréstimos firmados. “O programa Poços Juro zero é inovador, trabalhamos muito para que ele fosse o mais democrático e acessível a todos os pequenos negócios”, reiterou o secretário da SEDET, Thiago Mariano.

O programa consiste na disponibilização de uma linha de crédito de até R$ 15 mil, sem juros, por meio de parcerias com instituições financeiras. A quitação poderá ser feita em até 36 parcelas para MEIs, microempresas e profissionais liberais, com um período de 6 meses de carência. As demais categorias terão acesso a valores mais altos, com juros diferenciados, negociados com a própria instituição financeira e a mesma carência.

Os interessados precisam passar por um treinamento de 5h, disponibilizado em uma plataforma on-line, dentro do Portal do Desenvolvimento, no site da Prefeitura de Poços. O curso abordará noções de gestão financeira e aplicará uma avaliação do aprendizado. Para aprovação e emissão do certificado será exigido o mínimo de 70% de acertos. Após a conclusão do curso o empreendedor deve procurar uma das instituições parceiras para fazer o pedido do crédito. A expectativa da prefeitura é que pelo menos mil pequenos empreendedores sejam beneficiados com o programa Poços Juro Zero. “ A meta é atendermos mil negócios e termos 15 milhões de reais injetados na economia. São poucas prefeituras que implantaram programa tão abrangente de apoio ao pequeno empreendedor. Sabemos que Poços está no caminho certo para uma retomada econômica consistente, direcionada e apoiando quem mais precisa, que é o pequeno negócio”, concluiu o secretário Thiago Mariano.

Para atendimento presencial sobre o Poços Juro Zero, você pode ir até o Poços Fácil, localizado à rua Marechal Deodoro, 345. Mais informações pelos telefones 3697-2310 (Poços Fácil) e 3697- 2060 (SEDET).