Prefeitura publica documento de tombamento do Chalé Frayha e da Escola David Campista

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no último dia 30 de dezembro , o tombamento pelo Condephact (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas), dos prédios da Escola Estadual David Campista e também da edificação conhecida como Chalé Frayha, situados na área central da cidade.

A aprovação é regida pelos termos do Dossiê de Tombamento, parte integrante do respectivo processo, para efeito de sua inscrição no Livro do Tombo do Município.

A partir deste processo, qualquer intervenção sobre os imóveis e conjunto, dentro do perímetro tombado e de entorno, deverá respeitar os conceitos, diretrizes, recomendações, cautelas e restrições, expressas no Dossiê de Tombamento e seus anexos, sendo que os casos omissos deverão ser precedidos de autorização do Condephact. Ambos os edifícios já estavam inventariados pelo conselho.

A declaração de bem tombado não significa que o imóvel não possa ser alterado. Isso pode ocorrer, tanto no imóvel, quanto ao redor dele, mas deve ser feito de modo que preserve as origens da edificação. Ou seja, existe a possibilidade de haver uma restauração, agregando valor ao patrimônio, mas com reserva histórica. O que já está ocorrendo, por exemplo no Chalé Frayha, cujo projeto de restauro foi aprovado pelo Condephact.

Patrimônio turístico

A conservação dos prédios históricos da cidade ganhou um novo impulso nos últimos anos, com a publicação de tombamentos importantes, como o Casarão do Conde Prates, na rua Junqueiras e o prédio do Colégio Municipal. E agora com as edificações Chalé Frayha e David Campista.

“Com isso, paralelamente à preservação da nossa história, contribuímos com a intenção do governo do estado de tornar Poços um Patrimônio Turístico Mundial”, explica o secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Antonio Carlos Alvisi. O tema foi discutido durante a última viagem do secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, a Poços, em novembro, durante as comemorações pelos 150 anos da cidade.