Prefeitura realiza campanha para pedir que foliões utilizem banheiros durante Carnaval

Alice Dionisio

Não tem desculpa para deixar a rua suja. A Prefeitura de Poços de Caldas preparou um esquema especial para disponibilizar banheiros químicos por toda a cidade durante o feriado de Carnaval.

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, os foliões poderão contar com 90 pontos fixos de banheiro. Serão cabines espalhadas nos principais pontos de festa como na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante). Haverá Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, Shows e Desfiles de Blocos de Rua.

Essas ações fazem parte da campanha promovida pela Prefeitura de Poços de Caldas com ações para uma festa segura e limpa. Segundo o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, a ação destaca a importância da colaboração dos foliões na manutenção de uma cidade limpa.

A pessoa, que for pega fazendo xixi na rua, pode responder por atentado violento ao pudor (artigo 233 do Código Penal), com detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal realizará, durante o período de carnaval, fiscalizações e abordagens.

