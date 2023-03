“Prepara Gastronomia” reabre vagas remanescentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura lançou novo edital de Chamamento Público, visando completar as vagas remanescentes do programa Prepara Gastronomia e também acrescentar a modalidade delivery. São cinco vagas, para os seguintes segmentos: Docerias e sorveterias- 1 vaga; Hamburguerias -2 vagas; Bares, restaurantes e similares (exceto cafeteria) -2 vagas. As inscrições deverão ser realizadas no período de 10 a 17 de março, até as 12 h, via formulário on line.

Lançado em janeiro deste ano, o programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, possui o objetivo geral de auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar controles internos e trazer melhorias nos processos de gestão através de treinamentos on-line e presenciais. Uma iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, do Circuito Turístico Caminhos Gerais, e da ABRE – Associação dos Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares.

O programa abriu inicialmente, 20 vagas, para empresas, que passarão, ao longo do ano, por diversas capacitações voltadas para o ramo de gastronomia. Elas receberão todo o suporte por meio dos consultores especializados do Sebrae Minas, visando propiciar melhores resultados financeiros para cada negócio, e ainda prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece este ano.

Critérios

As empresas precisam se enquadrar em algumas exigências para participar do programa, como, por exemplo: ser micro ou pequena empresa, enquadrada como ME ou EPP; Possuir alvará sanitário municipal válido; Possuir pelo menos 3 (três) funcionários fixos; entre outras.

As inscrições podem ser feitas via formulário on-line. O prazo é até 17 de março.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Município, edição 1125, de 11 de janeiro. Mais informações na Secretaria de Turismo pelo telefone (35) 3697-2300 e Sebrae (35)3722 -3352.