Processo que suspendia operações no aeroporto de Poços de Caldas é arquivado

A Prefeitura de Poços de Caldas, foi oficialmente notificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que o processo de exclusão nº 00058.023432/2022-47 onde constava a possibilidade do fechamento da pista de pouso do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, pelo período de um ano, foi arquivado.

Na Nota Técnica da Agência, constava que o fechamento se daria devido a falta de comunicação com o município, gestor do aeroporto. A Prefeitura por meio da secretaria de Defesa Social e secretaria de Governo, sempre manteve esse contato com a Anac de forma online, e considera que tenha havido algum erro no sistema da agência.

“Fomos notificados e de imediato, contatamos a agência reguladora para comprovar que toda a comunicação já estava sendo realizada via online, e todas as solicitações por parte da agência, foram prontamente respondidas pelo município que é gestor do aeroporto. A partir do protocolo da nova resposta, o processo foi arquivado e o Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, não corre risco de ter as atividades suspensas”, ressalta o secretário municipal de Defesa Social Rafael Tadeu Conde Maria.

Dentro da resposta encaminhada, também consta a atualização do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), documento que tem como principal objetivo a segurança operacional do aeroporto. Uma vistoria também foi realizada por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no Aeroporto em Poços de forma presencial e a Prefeitura já se mobilizou tendo realizado inúmeras melhorias e demais benfeitorias em andamento, com outros fatores apontados pela agência.

Atualmente, o Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles recebe vôos particulares e comerciais com aeronaves de pequeno e médio porte.