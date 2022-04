Procon alerta sobre golpe do falso empréstimo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon Poços de Caldas recebe quase diariamente, consumidores vítimas de golpes sendo que, a maioria deles, são aplicados utilizando sites e redes sociais e uma das modalidades que têm sido mais registradas, é com relação aos golpes de falsos empréstimos. Por inúmeras vezes pessoas de todas as idades chegam no local para tentar solucionar algum problema, relativo a empresas falsas que prometem realizar essas movimentações financeiras.

A coordenadora geral do Procon Poços, Fernanda Soares relembra a necessidade de cautela por parte dos consumidores para operações desta categoria. “Não existe no mercado, qualquer instituição bancária idônea que promova o empréstimo requerendo o pagamento prévio de quaisquer valores, mesmo que detenha CNPJ ativo. Na dúvida, procure sempre o Procon e jamais faça pagamentos à supostas instituições bancárias.”

O Procon Poços de Caldas, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h com entrega de senhas até às 17h, e está localizado na rua Pernambuco, 562 – Centro. As solicitações também podem ser feitas de forma online por meio do eOuve. Informações pelos telefones (35)3697-2844 ou (35)3697-2161.