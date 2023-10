Procon de Poços de Caldas realiza “Bate Papo Legal” na sexta-feira (20)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços de Caldas estará fechado a partir das 12h para atendimento ao público na sexta-feira (20), devido à continuidade do projeto “Bate Papo Legal”. Nesta edição, os servidores do Procon recebem a Delegada da Polícia Civil da Delegacia da Mulher, Dra. Juliane Emiko. O encontro tem como foco abordar todos os tipos de violência contra a mulher e explorar como o Procon pode desempenhar um papel fundamental no acolhimento e apoio às vítimas.

O projeto “Bate Papo Legal” foi idealizado pelo Procon de Poços de Caldas como uma iniciativa educacional voltada para a capacitação contínua de seus servidores. Por meio de palestras, workshops e seminários, o Procon visa atualizar seus funcionários sobre diversas áreas do Direito, garantindo assim a excelência e humanização no atendimento aos consumidores.

A violência contra a mulher é uma questão séria e persistente que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. É vital que organizações governamentais e não governamentais trabalhem juntas para conscientizar, prevenir e apoiar as vítimas. Nesse contexto, a presença da Delegada de Polícia titular da Delegacia da Mulher, Dra. Juliane Emiko, no Procon, é de extrema importância.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o Procon de Poços de Caldas confirma a importância de sua função não apenas como órgão de proteção do consumidor, mas também como um agente de mudança social. “Ao estar ciente dos problemas enfrentados pelas mulheres em situações de violência, os servidores do Procon podem oferecer um ambiente seguro e acolhedor para as vítimas. Eles serão treinados para identificar sinais de abuso e encaminhar as vítimas para os recursos adequados, garantindo que recebam o suporte necessário para reconstruir suas vidas.”