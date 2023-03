Procon de Poços e Delegacia de Polícia Civil alertam para golpe do familiar que quebrou o carro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Procon em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan. Golpe – Só se for contra o criminoso.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

GOLPE DO FAMILIAR QUE QUEBROU O CARRO

O golpista liga e diz: “Oi, tio, meu carro quebrou, preciso de ajuda”. Na maioria das vezes, a vítima pergunta se quem fala é algum sobrinho ou outro familiar e o criminoso confirma.

Se a vítima não se recorda da voz, o criminoso questiona se o “tio” teria se esquecido do “sobrinho”. O “tio” (vítima), constrangido, acaba se sujeitando às solicitações.

O golpista solicita transferências bancárias ou recargas de celular.

COMO AGIR

Acalme-se, desligue o telefone e entre em contato com o familiar que você acredita ter pedido ajuda para confirmar o ocorrido.

A campanha é orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.