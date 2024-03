Procon divulga nova pesquisa de preço da cesta básica

O Procon de Poços fez uma nova pesquisa de preço dos itens da cesta básica. De acordo com o órgão, a cesta básica subiu 0,53% em relação ao mês passado. A pesquisa foi feita nesta semana.

Os preços das carnes caíram 3,31% em relação à pesquisa de fevereiro.

Subiram: alho (R$ 5,68), batata doce roxa (R$ 1,81), morango (R$ 1,36), tomate (R$ 1,01), margarina (R$ 0,62) e amido de milho (R$ 0,54).

Caíram: azeite de oliva (R$ 1,62), batata inglesa (R$ 1,37), arroz (R$ 1,18), cenoura (R$ 1,13), pó de café (R$ 0,62), água sanitária (R$ 1,25) e sabão em barra (R$ 0,97).

Entre as carnes, somente a picanha teve aumento (R$ 1,63). Caíram contrafilé (R$ 2,93), músculo (R$ 2,83), filé de merluza (R$ 2,23) e costelinha suína (R$ 2,07).

Acesse abaixo a pesquisa.

PESQUISA-CESTA-BASICA-MARCO-2024

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.