Procon Poços divulga nova pesquisa de preços de gás de cozinha

O Procon de Poços de Caldas realizou um novo levantamento de preços do botijão de gás de cozinha, revelando uma tendência de estabilidade nos valores cobrados, tanto para retirada diretamente no depósito quanto para a entrega em domicílio. Esta pesquisa segue uma análise anterior feita em 13 de março, indicando que não houve mudanças significativas desde então.

Comparando os dados atuais com os de abril do ano passado, observa-se uma queda no preço do gás de cozinha. Para os consumidores que optam por retirar o botijão no depósito, o preço caiu 6,85%, enquanto para aqueles que preferem a entrega, a redução foi de 5,11%. Esta diminuição dos preços pode ser uma boa notícia para muitos lares que dependem do gás de cozinha para suas necessidades diárias.

O levantamento abordou 13 estabelecimentos locais, com preços que variaram entre R$ 105 para retirada e R$ 115 para entrega. Essa variação de preços destaca a importância de pesquisar e comparar as opções disponíveis antes de realizar a compra.

O Procon Poços enfatiza a necessidade de monitoramento constante dos preços do gás de cozinha, uma vez que este é um item essencial para a maioria das famílias. A pesquisa serve como um recurso informativo para os consumidores da região, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas e economicamente vantajosas.

Confira aqui a pesquisa!