Procon reforça alerta sobre golpe do e-mail falso

O Procon de Poços de Caldas, emitiu um alerta crucial para a população de Poços de Caldas e região sobre um golpe perigoso que está circulando por e-mails falsos.O destaque é que o e-mail com o título “Reclamação de Consumidor” não é legítimo e representa uma séria ameaça à segurança dos usuários.

Segundo informações recebidas, há relatos de que outros destinatários também receberam a mesma mensagem fraudulenta. Trata-se de um golpe, no qual os golpistas buscam induzir os usuários a abrir o e-mail, contendo um vírus que, uma vez ativado, pode causar danos prejudiciais ao computador, à rede do usuário e até mesmo comprometer dados privados.

Fernanda Soares, coordenadora do Procon de Poços de Caldas, enfatiza a importância de não abrir arquivos anexados ou clicar em links contidos em mensagens suspeitas.

A coordenadora ainda alerta sobre a possibilidade de outras mensagens fraudulentas que possam conter dizeres idênticos ou similares. Nesses casos, a recomendação é descartá-la imediatamente, pois provavelmente são tentativas de golpes.

Para evitar acidentes cibernéticos, é essencial que os usuários estejam sempre atentos e sigam as orientações de segurança fornecidas pelas autoridades competentes. O Procon de Poços de Caldas reforça o compromisso de zelar pela segurança dos consumidores e continua vigilante contra práticas fraudulentas que podem melhorar a comunidade local.

Em caso de dúvidas ou suspeitas de golpes, a população pode entrar em contato diretamente com o Procon ou procurar orientação junto às autoridades locais de segurança digital. A prevenção é a chave para manter a segurança online e proteger os dados pessoais de potenciais ataques cibernéticos.

SERVIÇO:

Endereço: Rua Pernambuco, 562 – Centro – 37701-021

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de senha para atendimento presencial: 08h às 17h

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/

Atendimento: 3697-2385 / 3697-2260

