Festival de Xadrez em Poços de Caldas acontece neste sábado

Neste sábado, dia 18 de novembro, o Ginásio Moleque César, em Poços de Caldas, será palco da primeira edição do Festival de Xadrez da cidade. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o evento promete reunir jovens talentos do xadrez das categorias sub-13 e sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.

Os participantes, selecionados no âmbito de um projeto escolar voltado para a prática do esporte, estão ansiosos para mostrar suas habilidades estratégicas e táticas no tabuleiro. A competição terá início às 13h30 e contará com uma premiação especial, composta por troféus e medalhas.

A escolha da data não é por acaso: o Dia Internacional do Enxadrismo é celebrado no dia 19 de novembro. Para comemorar antecipadamente, o secretário municipal de Esportes, Fernando dos Santos, conhecido como Pelé, destaca a importância do festival: “Vamos celebrar o Dia Internacional do Enxadrismo reunindo vários alunos da cidade. Além disso, teremos uma simultânea com a presença do prefeito Sérgio entre os jogadores e a ilustre participação do grande mestre brasileiro Mequinho”.

A partida simultânea será um dos pontos altos do evento, agendada para as 18h. O Grande Mestre Internacional de Xadrez, Henrique Mecking, conhecido como Mequinho, enfrentará 15 jogadores simultaneamente em tabuleiros distintos. Entre os participantes, destaca-se a presença do prefeito Sérgio Azevedo e de alunos locais aficionados pelo xadrez.

Mequinho é reconhecido como o maior enxadrista brasileiro de todos os tempos. Natural de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ele alcançou o título de Mestre Internacional de Xadrez em 1972 e se destacou ao vencer o Torneio Interzonal de Xadrez de Petrópolis em 1973. Sua trajetória o levou a disputar o Torneio de Candidatos, tornando-se o desafiante do campeão mundial de xadrez, o americano Bobby Fischer, em 1975.

O Festival de Xadrez de Poços de Caldas promete ser um momento de celebração do esporte e de estímulo ao talento local, contando com a participação ativa da comunidade escolar e dos amantes do xadrez na região.

Serviço:

Dia 18

13h30 às 17h – Torneio sub-13 e sub-17

18h – Simultânea com Mequinho

Ginásio Moleque César