Tribo Kiriri do Rio Verde, em Caldas, recebe vacina contra Covid-19

Os indígenas da tribo Kiriri do Rio Verde esperavam pelas doses do imunizante desde o dia 21 de Janeiro, quando o município recebeu o primeiro lote da vacina.

Caldas tem 211 indígenas vivendo em duas aldeias: 152 pessoas na aldeia Xucuru Kariri de Caldas e 59 na Kiriri do Rio Verde.

Na primeira remessa de imunizastes contra COVID-19, a tribo Xucuru Kariri foi contemplada, o que gerou bastante polêmica.

A secretaria de saúde do Estado justificou que na data da contagem dos indígenas, a tribo Kiriri ainda não havia sido reconhecida como residente no município. O que aconteceu oficialmente no dia 06 de Janeiro, embora os indígenas residam em Caldas há mais de dois anos.

Neste lote, felizmente, foram recebidas as doses destinadas à tribo e uma quantidade adicional para a vacinação dos profissionais da linha de frente de combate à doença, tanto da rede pública, quanto privada.

Na manhã de ontem (02), 33 indígenas foram vacinados. Eles realizaram um ritual tradicional de agradecimento antes de receber as doses.

Felizmente, até agora não houve casos de infecção por coronavírus entre os indígenas de Caldas.

