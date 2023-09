Programa IST/AIDS de Poços de Caldas em parceria com a Fiocruz iniciam projeto-piloto para democratizar o acesso à PREP

O Governo Federal, por meio da FIOCRUZ, está desenvolvendo estratégias para ampliar o acesso às medidas de prevenção ao vírus HIV, causador da Aids. Uma dessas iniciativas é o Projeto PrEP translação. E Poços de Caldas, por ter o Ambulatório de Translação desde 2022, foi escolhida para a implementação deste teste piloto.

O objetivo é ampliar a informação sobre as estratégias variadas de prevenção ao HIV e permitir a oferta da Profilaxia Pré-exposição (PrEP) a pessoas que, geralmente, não têm acesso aos serviços de saúde. A pesquisa com duração de um ano será conduzida pela equipe da FIOCRUZ.

“É um orgulho para Poços receber a implantação desse Projeto Piloto que ajuda no cuidado com a saúde de muitas pessoas em nossa cidade, uma estratégia nova e poderosa que pode realmente fazer a diferença no controle da epidemia de HIV/Aids” comentou o secretário de saúde Thiago Mariano.

É relevante esclarecer que a PrEP é um método de prevenção que não substitui o uso do preservativo nas relações sexuais, uma vez que não previne contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, dentre outras. A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV constitui-se no uso diário de medicamento disponibilizado, gratuitamente, pelo Sistema único de Saúde (SUS).

Para obter acesso ao medicamento, o usuário deve procurar o Centro de Referência em Cuidado Transespecíficos (Ambulatório Trans) para ser incluído no sistema de regulação, de segunda a sexta, das 11h às 17h, na Rua Araguaia, nº 259 – Jardim dos Estados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.