Programação Cultural de Natal segue até 23 de dezembro

Até o dia 23 de dezembro, o espírito de Natal toma conta de Poços de Caldas com a programação cultural natalina. São diversas atrações, com apresentações musicais, cortejos, presépios, corais e intervenções artísticas na área central da cidade.

Em cada esquina, nas praças, ruas e avenidas moradores e turistas que visitam Poços de Caldas no mês de dezembro podem se encantar com as atrações artísticas da programação do Natal Poços de Luz 2023.

As atrações são viabilizadas por meio de edital específico da Secretaria Municipal de Cultura, que visa à contratação de atrações locais para a composição da Programação Natalina 2023, além da programação da Secretaria Municipal de Turismo, que conta com apresentações de corais natalinos e Casa do Papai Noel.

A programação destaca o talento e a diversidade da produção cultural local, oferecendo uma experiência única para o público, proporcionando um ambiente festivo e acolhedor. O espírito natalino está em apresentações musicais de ritmos variados, como blues, samba, jazz e viola caipira, em cortejos pela cidade e em intervenções de artes integradas e presépios.

Confira:

20/12 – QUARTA-FEIRA

NATAL COM JAZZ

20/12 | quarta-feira | 18h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

Na apresentação Natal com Jazz a banda propõe a promoção da música instrumental do Brasil e do mundo, trazendo um repertório selecionado de clássicos natalinos especialmente arranjados em versões jazzísticas.

Cortejo A Visita do Bom Velhinho

20/12 | quarta-feira | 20h

Saindo do terminal central até a Igreja Matriz

Em um lindo cortejo que seguirá pelas calçadas de Poços de Caldas a noite, Papai Noel, Mamãe Noel, Quebra Nozes, Senhor Scrooge, Grinch e Jack Skellington fazem a alegria das crianças e adultos, entregando mensagens de paz, amor e muitos doces.

NATAL IN JAZZ

20/12 – quarta-feira – 20h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

A cantora Nathália Diniz se junta ao Rodrigo Mendonça Quarteto para apresentar o show NATAL IN JAZZ que traz temas natalinos em versão Jazz, além de Standards clássicos.

21/12 – QUINTA-FEIRA

CORTEJO NATAL DE LUZ

21/12 | quinta-feira | 20h

Com saída do Espaço Cultural da Urca

Música, teatro e artes integradas levam o espírito de Natal para as ruas da cidade

22/12 – SEXTA-FEIRA

PRESÉPIO SALVEM NOSSAS MULHERES

22/12 | sexta-feira | 18h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

Natal é época de reflexões, sejam elas quais forem. Jesus nasceu de uma mulher, com seus medos, suas fraquezas e suas forças, como toda mulher.

PRESÉPIO PSICODÉLICO

22/12 | sexta-feira | 20h

Praça dos Imigrantes (ao lado do Xadrez Gigante)

Experiência visual e auditiva que junta dois mundos que geralmente não se misturam sem sair do contexto natalino: o mundo do teatro de sombras e formas animadas com a arte da sonoplastia ao vivo.

PRESÉPIO VIVO ENCENADO

22/12 | sexta-feira | 20h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

O presépio vivo encenado, trazendo a mensagem que Jesus deixa para nós no mundo de hoje.

O NATAL DE CADA UM

22/12 | sexta-feira | 20h

Saída da Igreja Matriz

Prepare-se para ficar emocionado com esse belo cortejo inspirado na obra “Jesus, Filho do Homem”, do autor Kalil Gibran. Atores vestidos como personagens da época de Jesus, iluminando o caminho com cajados de luz, entoam melodias natalinas. Uma experiência única que une o encanto do Natal à espiritualidade.

23/12 – SÁBADO

ENCANTOS DE NATAL COM FORRÓ FINA FULÔ

23/12 | sábado | 12h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

No ritmo do forró, as integrantes trarão decoração e trajes típicos proporcionando um momento mágico com os encantos do Natal.

PRESÉPIO EM FESTA

23/12 | sábado | 16h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

O espetáculo utilizará de música, teatro e dança para contar a história do presépio e valorizar o verdadeiro significado do Natal que é o nascimento de Jesus, interagindo com o público e o convidando a festejar.

CORTEJO DO REBANHO

23/12 | sábado | 16h

Saindo do Espaço Cultural da Urca

Cortejo artístico da Companhia de Atores com a temática “Rebanho de Belém”, percorrendo o centro comercial. Seus integrantes distribuirão doces e mensagens de boas festas e, com música, irão interagir com a população e visitantes.

NATAL: TEMPO DE CELEBRAR COM SAMBA DE VINIL

23/12 | sábado | 20h

Esquina das ruas Assis e Prefeito Chagas

“Natal… Tempo de Celebrar! Com o Samba Di Vinil” apresenta músicas tradicionais natalinas interpretadas no ritmo de samba, com trajes característicos, num show cheio de esperança e entusiasmo.

MISS GRINCH NO NATAL POÇOS DE LUZ

23/12 | sábado | 20h

Partindo do Terminal Central

Embarque em uma aventura visual única pelas ruas centrais de Poços de Caldas. Deixe-se envolver pelo espírito irreverente do Grinch e capture momentos especiais com essa personagem que promete trazer um toque de diversão e malícia à temporada festiva.