Projeto “Comércio Consciente” vai transmitir orientações a comerciantes de Poços de Caldas

O Procon Municipal em parceria com a Acia (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), iniciará em Poços de Caldas, o projeto “Comércio Consciente”. Na prática serão promovidas reuniões presenciais em cada um dos setores do comércio, para tirar dúvidas e orientar os fornecedores, com o objetivo de tornar o mercado local cada vez mais seguro e em conformidade com a legislação consumerista.

As reuniões serão abertas a um representante de cada estabelecimento comercial do setor, localizado na cidade, e terão duração de 1 hora. A frequência será semanal, sempre diversificando os setores, para contemplar a todos os tipos de comércio.

A primeira reunião será realizada no dia 08 de junho de 2022 às 10h, e contemplará o setor farmacêutico.

Confira a programação para o mês de junho:

08/06 – Comércio Farmacêutico

15/06 – Comércio de Óticas

22/06 – Comércio de Sapatarias

27/06 – Lojas de Vestuário

As reuniões ocorrerão no auditório da Acia, localizado à rua Prefeito Chagas, 459 – Centro.

Mais informações podem ser obtidas com o Procon Municipal, localizado na Rua Pernambuco, 562 ou pelos telefones, (35)3697-2844 ou (35)3697-2161.