PSF Jardim Kennedy II promove Arraiá para pacientes

Alice Dionisio

A manhã desta quinta-feira (15), foi animada para a equipe e pacientes da Unidade de Saúde do bairro Jd. Kennedy II, devido a um Arraial de Festa Junina organizado no local.

Cerca de 30 crianças da Instituição Bem Viver participaram da atividade organizada pela equipe de estratégia da saúde, Agentes Comunitários de Saúde, médico, alunas do curso de medicina da PUC Minas Poços de Caldas, equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e pela Assistente Social. As crianças participaram de ensaios para a apresentação da quadrilha temática, também foi ofertado lanches e cachorro-quente para todos e orientações de prevenção à saúde.

A enfermeira, Aline Cristina Rodrigues da Silva avaliou a ação.“Hoje foi um dia de pura magia e alegria em nossa unidade PSF Kennedy 2. Receber as crianças da instituição Bem Viver foi uma experiência maravilhosa que quebrou estigmas e encheu nossos corações de felicidade. Dançamos, compartilhamos comidas típicas, fornecemos orientações de saúde e criamos memórias inesquecíveis. Foi uma manhã repleta de sorrisos radiantes e muita alegria. Sentimo-nos abençoados por poder proporcionar esse momento especial e mostrar que nossa unidade é um lugar de acolhimento e cuidado integral.”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.