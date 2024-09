Publicado Edital de Programação Musical – Modalidade Credenciamento (Coreto e Expo-Arte de Rua)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura informa que está aberto o prazo para inscrição de propostas destinadas à composição da programação musical no Coreto da Praça Pedro Sanches e no entorno das Thermas Antônio Carlos (tradicional Expo-Arte de Rua).

As inscrições seguem até 18h do dia 16 de setembro, mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/RkqqXabddX2NaucV8. O Edital Secult nº 10/2024 – Programação Musical – Modalidade Credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (3) e pode ser acessado no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br.

A programação musical nos locais acima elencados será realizada ao longo do segundo semestre de 2024. Para esse edital serão selecionadas propostas para execução em dois diferentes locais da cidade: Coreto da Praça Pedro Sanches e entorno das Thermas Antônio Carlos durante a Expo-Arte de Rua.

Para o Coreto da Praça Pedro Sanches, com o objetivo de atender demanda do público que frequenta o local, serão selecionadas propostas com músicas de caráter dançante e que possuam relação e identificação com as atividades já realizadas no local.

Já para a Expo-Arte de Rua, com o objetivo de formação de público e atendimento de demanda dos expositores da feira, serão selecionadas propostas musicais com formações de até 5 cinco profissionais respeitando o espaço restrito destinado para as apresentações. Neste caso, as propostas musicais devem apresentar repertório que se enquadre no estilo de som ambiente, caracterizado por uma sonoridade tranquila e não intrusiva.

Para assegurar a eficácia na avaliação, serão convidados frequentadores tradicionais do Coreto e da Expo-Arte de Rua que participarão do processo de análise, oferecendo considerações valiosas sobre a adequação e a identificação do repertório musical com o ambiente e o público de cada local.