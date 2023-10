Publicado resultado preliminar da eleição do Conselho Tutelar de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou, nesta quarta-feira (18), o resultado preliminar da eleição dos membros do Conselho Tutelar de Poços de Caldas para o quadriênio 2024/2028.

A votação foi realizada no dia 1º de outubro. Pela primeira vez, o processo de votação aconteceu por meio das urnas eletrônicas. Foram contabilizados 3309 votos válidos, 60 votos nulos e 7 votos em branco, totalizando 3376 votos, número que representa uma ampliação de 65% em relação à última eleição, em 2019. A publicação do resultado preliminar estava prevista para 27/10, mas a Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, constituída pelo CMDCA, concluiu os trabalhos desta etapa de forma a possibilitar o adiantamento da publicação.

De acordo com o cronograma do processo de escolha o prazo de apresentação de recursos segue até o dia 30 de outubro. Os recursos deverão ser entregues na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Casa dos Conselhos (Rua Pernambuco, s/n, no piso superior do Mercado Municipal).

A homologação final do resultado da eleição está prevista para o dia 17 de novembro, após a análise dos recursos apresentados no prazo legal. Última etapa do processo, o curso preparatório para os eleitos titulares e suplentes será realizado nos dias 21, 22, 23, 24 e 27/11/2023. A diplomação dos candidatos está prevista para 4/12 e a solenidade de posse será realizada no dia 10 de janeiro de 2024.

A Resolução nº 31, que contém o resultado preliminar, foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18) e está disponível no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou neste link https://encurtador.com.br/hmnzN.

Confira o resultado preliminar da eleição:

CONSELHO CENTRO/LESTE

CONSELHO SUL/OESTE