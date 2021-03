Casal é preso por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Nesta sexta-feira (26), durante operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), um casal de namorados foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Poços de Caldas. Drogas e dinheiro foram apreendidos durante a ação policial.

Os policiais civis cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros São Sebastião e Conjunto Habitacional, Zona Sul da cidade. Em um dos alvos, diversos pinos para guardar cocaína foram recolhidos, além de um rádio comunicador utilizado pela polícia. Em outro endereço, as equipes apreenderam potes contendo maconha, balança de precisão e aproximadamente R$1,5 mil em dinheiro.

Após a formalização das prisões na delegacia, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

