PUC Minas é avaliada com nota máxima em recredenciamento do MEC

A PUC Minas foi avaliada com nota 5, conceito máximo, no processo de recredenciamento institucional, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A submissão ao processo avaliativo para obtenção de recredenciamento é um processo necessário para a continuidade da oferta das Instituições de Educação Superior (IES) e tem o objetivo de garantir a qualidade da educação nos cursos de graduação.

No período de 5 a 7 de junho, a Universidade foi avaliada em processo composto por diversas etapas necessárias para gerar o Conceito Institucional (CI), que vai de 1 a 5, cujos valores iguais ou superiores a 3 indicam qualidade satisfatória. Para chegar a esse resultado, são avaliados cinco eixos – Planejamento e Avaliação Institucional, Políticas Acadêmicas, Desenvolvimento Institucional, Infraestrutura e Políticas de Gestão – que contemplam as dez dimensões do Sinaes: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e Extensão; Responsabilidade Social da Instituição; Comunicação com a Sociedade; Políticas de Pessoal; Organização e Gestão da Instituição; Infraestrutura Física; Planejamento e Avaliação; Políticas de Atendimento aos Estudantes; e Sustentabilidade Financeira. A PUC Minas recebeu a nota máxima em todos os quesitos.

Entre as etapas do processo avaliativo, está análise documental, entrevista com representantes dos corpos docente, discente e corpo técnico-administrativo de todos os Institutos e Faculdades, e tour virtual para visitas às instalações físicas, como laboratórios.

O Pró-reitor de Graduação, Prof. Eugênio Batista Leite, foi nomeado o Procurador Institucional da Universidade para o processo de recredenciamento e ressaltou que o excelente desempenho da Universidade, além de proporcionar impacto significativo na imagem da Instituição, gera diversos benefícios como aumento na captação de recursos, novas parcerias e valorização dos alunos da PUC Minas no mercado de trabalho. “A partir dessa nota máxima, temos que nos ater cada vez mais à Missão, à Identidade, aos Valores e aos objetivos estratégicos da PUC Minas para que implementemos sempre medidas que deem continuidade aos investimentos na infraestrutura, tecnologia, implantação de novos cursos e na manutenção da Extensão e Pesquisa de forma vigorosa”, afirma.

Por fim, a manutenção de nota máxima exige esforços constantes por parte de todos da Universidade

Já o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Prof. Dr. Marcos André Silveira Kutova, pontuou que obter o conceito máximo no instrumento de avaliação é um marco significativo para a Universidade porque significa que as metas estabelecidas pelo MEC estão sendo cumpridas com excelência. “Isso reflete o contexto atual, diz que nós estamos bem, mas nos motiva a buscar sermos ainda melhores. Se aqui chegamos com tal resultado, nós podemos entender que temos autonomia para continuarmos criando oportunidades cada vez melhores para os nossos alunos”, afirma.

O Reitor da PUC Minas, Prof. Dr. Pe. Luís Henrique Eloy e Silva, destacou o envolvimento e a dedicação dos corpos docente e técnico-administrativo durante o processo avaliativo e agradeceu pelo trabalho, segundo ele, tão relevante e decisivo para a Instituição. “Estou certo de que muito se empenharam para que a PUC Minas, compromissada como sempre foi com uma educação transformadora, iluminada pelo Evangelho de Jesus Cristo, alcançasse esse merecido reconhecimento”, afirmou.

Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Beatriz Aquino