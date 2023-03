PUC Minas Poços de Caldas oferece oficinas gratuitas à população

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Extensão oferecidas pela PUC Minas Poços de Caldas no primeiro semestre de 2023. São dezenas de opções em diversas áreas do conhecimento, estruturadas no formato de cursos de curta duração. As inscrições estão abertas no site pucpcaldas.br/oficinas e a participação é gratuita.

As 29 oficinas disponíveis no momento se relacionam com temas variados, como questões relevantes para a saúde pública na atualidade, produção de conteúdo para mídias digitais, tecnologia, programação, sustentabilidade e qualidade de vida, entre outros. No site, é possível conferir as ementas de todas as oficinas, bem como os professores responsáveis por cada uma e a duração, que varia para cada opção, com aulas entre os meses de abril e agosto.

A maior parte das oficinas será realizada presencialmente nas instalações da PUC Minas Poços de Caldas. Algumas opções serão oferecidas em formato online, com aulas ao vivo pela plataforma Microsoft Teams. Ao se inscrever, é importante observar, no descritivo da oficina, se há algum pré-requisito, pois algumas formações são voltadas para públicos específicos.

A oferta semestral das Oficinas de Extensão é uma tradição da PUC Minas Poços de Caldas que oportuniza à comunidade local vivências que aproximem a população do ambiente universitário. Todas as atividades são conduzidas por um corpo docente qualificado e atento às principais tendências, que norteiam a escolha dos temas a serem trabalhados.

Clique aqui para acessar o site de inscrições. Confira a relação completa de oficinas oferecidas no semestre letivo 1º/2023:

A música como base para interpretação e produção de textos

ADM em ação: empreendendo

As dez funções do Excel mais utilizadas

Acessibilidade e desenho universal: uma reflexão sobre elementos do espaço

Boas práticas de fabricação de produtos cosméticos

Casos criminais midiáticos: uma abordagem interdisciplinar

Cuidados com o pet, desenvolvimento e adestramento

Educação e cidadania: planejamento previdenciário para recém-formados e estudantes

Espaços instagramáveis

Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil

Inimigos invisíveis? Conceito da microbiota em prática de identificação

Introdução ao carro elétrico

Mediação de conflitos

Mídia training: como lidar com entrevistas e a relação com a imprensa

O mundo invisível da célula

O universo da inteligência artificial e o ChatGPT

Paciente em cuidado domiciliar: como posicionar adequadamente

Planejamento familiar e métodos contraceptivos

Primeiros socorros: dicas que salvam vidas

Produção de vídeo mobile: conceitos básicos para produção de vídeo por celular

Python para Engenharia

Reanimação

Reciclagem de óleo e sustentabilidade: produção de sabões e detergente

Resistência bacteriana: impacto para a saúde pública e ações preventivas

Revisão sistemática: como fazer?

Sabor de Minas: história e fabricação do queijo mineiro

Temas contemporâneos da política internacional

Uso e configuração de recursos do celular para adultos e idosos

Vida acadêmica e qualidade de vida