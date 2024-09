PUC Minas Poços de Caldas realiza doação de equipamentos à Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (13) e contou com a participação de representantes da PUC Minas, Santa Casa e Secretaria Municipal de Saúde

A PUC Minas Poços de Caldas realizou na manhã desta sexta-feira (13), a entrega de equipamentos à Santa Casa do município. Com um investimento aproximado em R$ 70 mil, foram doados ao hospital, um bisturi eletrônico multifuncional, uma caixa aquecedora e dez berços de acrílico. A doação representou mais uma ação da PUC Minas Poços de Caldas por meio da contrapartida firmada entre a Universidade e o governo municipal.

“Uma parceria muito importante que todos ganham, mas principalmente a população de Poços de Caldas e de toda a região, com equipamentos de qualidade capazes de atender diversas demandas”, afirma o Pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão.

A provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, ressalta a importância da parceria com a PUC Minas e os benefícios que serão trazidos a partir da doação dos novos equipamentos. “A colaboração entre a Santa Casa e a PUC Minas é sempre muito importante não só para o hospital, mas para toda a população que precisa de nós. Somos o único hospital público em Poços de Caldas e atendemos todos que de nós precisam. Na maternidade, por exemplo, não temos mais o berçário. Hoje, quando a criança nasce, ela já vai para o bercinho ao lado da mãe. Contar com mais 10 berços como este é muito gratificante já que isso nos ajuda a ter uma estrutura equipada para atender a todos”, explica.

Na entrega, também esteve presente o secretário adjunto de saúde do município, Carlos Almeida, que ressaltou os benefícios que a parceira entre a PUC e a prefeitura tem trazido à população de toda a região. “É muito mais do que uma contrapartida ou uma parceria; é uma responsabilidade social que a PUC tem com os munícipes. Seja na qualidade de ensino que a Universidade oferece aos estudantes que contribuem com as nossas unidades de saúde, seja em ações como esta que temos hoje”, conclui.

Os equipamentos

O bisturi eletrônico é utilizado para qualquer tipo de procedimento cirúrgico, inclusive de alta complexidade. Já a caixa aquecedora auxilia para a manutenção da temperatura de materiais em geral e pode ser usado tanto em laboratórios ou em centros de diagnósticos por imagem. Os berços de acrílico, por suas vezes, são úteis para atender às mais avançadas requisições para o alojamento e transporte intra-hospitalar de bebês recém nascidos.