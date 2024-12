CITUR celebra a 14ª edição do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A empresa CITUR – Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas, em parceria com o SINDEPAT, ADIBRA e APASG, participada edição 2024 do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas (DNPD). Em sua 14ª edição, o evento reforça o compromisso com a inclusão e o acesso de pessoas com deficiência a experiências de turismo.

Neste ano, a CITUR tem o prazer de proporcionar um dia especial para um grupo de pessoas atendidas pela ADEFIP – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um passeio de teleférico, uma visita ao Parque do Cristo, e um delicioso lanche preparado especialmente para a ocasião.

O evento será realizado no Parque do Cristo, no dia 5 de dezembro, das 9h30 às 11h30, e promete momentos de muita alegria e interação. A CITUR está comprometida em oferecer uma experiência acolhedora e inesquecível para todos os participantes, reforçando a importância de iniciativas que promovam a inclusão social e a acessibilidade.

O DNPD é um evento exclusivo para pessoas com deficiência e seus acompanhantes, garantindo um ambiente seguro e inclusivo durante toda a programação.