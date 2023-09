PUC Minas Poços de Caldas recebe inscrições para o Vestibular 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cursos de graduação ofertados podem ser conferidos no portal Vem pra PUC, lançado recentemente pela Universidade

O Vestibular PUC Minas para ingresso no 1° semestre de 2024 está com inscrições abertas. A Universidade oferece mais de 90 cursos nas principais áreas de conhecimento, como Ciências Humanas, Comunicação, Economia e Negócios, Tecnologia, Saúde e Engenharias. Os interessados devem se inscrever pelo site pucminas.br/vestibular, onde estão disponíveis os editais com todas as informações.

Entre as ofertas do Campus Poços de Caldas, o ingresso pode ocorrer, para a maior parte dos cursos, de duas formas: pelo sistema de provas, através de uma redação online, ou pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A taxa de inscrição, nestes casos, é de R$ 35,00. Apenas a seleção para o Curso de Medicina acontece em datas e condições diferenciadas.

O resultado do processo seletivo via redação é comunicado por meio eletrônico em até três dias úteis após a realização da prova. No caso do ingresso pela nota do Enem, o resultado é divulgado em até um dia útil. Confira mais informações no edital.

Medicina – Vestibular, transferência externa e obtenção de novo título

Para o Curso de Medicina, ofertado nos campi Betim, Contagem e Poços de Caldas, o candidato pode participar utilizando nota do Enem, com inscrições abertas até dia 17 de novembro, ou por vestibular, com inscrições até 27 de outubro. As provas serão realizadas no dia 19 de novembro (domingo). A taxa de inscrição é de R$ 200 para o processo seletivo via Enem e R$ 260 para o vestibular.

A aplicação das provas acontecerá nos campi da PUC Minas em Contagem, Betim e Poços de Caldas e na cidade de Uberlândia (MG). Outros detalhes estão descritos no edital.

Também estão abertas, até 28 de novembro, as inscrições para transferência externa e obtenção de novo título para o Curso de Medicina no Campus Poços de Caldas. No caso da transferência, os candidatos não podem ter cursado mais de 50% da carga horária na instituição de origem. É necessário pagar uma taxa de R$ 65. O edital deste processo reúne mais informações.

Vem Pra PUC: portal de inscrições apresenta cursos de graduação

Para facilitar ainda mais as inscrições para o processo seletivo e agilizar a busca de informações sobre os cursos, a PUC Minas inova com o lançamento do Vem pra PUC, uma plataforma que reúne cursos de graduação, mestrado e doutorado, especialização e aperfeiçoamento.

O Vem Pra PUC permite que o candidato se inscreva com mais facilidade para o curso, turno e campus ou unidade em que deseja estudar. O site também informa o valor da inscrição, tipo de processo seletivo e dados sobre os cursos, como área de atuação, número de períodos e modalidade (presencial ou EAD).

Todo o processo, desde a escolha até o pagamento da inscrição, é feito pela plataforma. Além disso, o Vem pra PUC também disponibiliza um teste de orientação vocacional para quem ainda não decidiu qual carreira seguir.

Acesse o site vemprapuc.pucminas.br e descubra a nova experiência que a Universidade tem para oferecer.