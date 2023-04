Rasgacêro leva espetáculo infantil para escolas públicas a partir desta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Grupo Rasgacêro inicia nesta segunda-feira (24) uma série de apresentações do espetáculo “O Artêro e a Salamandra de Fogo”. Por meio desta iniciativa, alunos de escolas municipais vão assistir gratuitamente a uma produção que trata da questão ambiental de maneira lúdica, misturando teatro, música e circo.

O projeto também inclui uma sessão no Parque Municipal Antônio Molinari, que será no dia 1º de maio, às 15h, dentro da programação da Festa do Trabalhador. As atividades são realizadas com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, patrocínio do Grupo DME e apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

De acordo com o grupo, o projeto tem a finalidade de levar um apelo em favor da preservação do meio ambiente, nessa história cheia de ação e aventura. O espetáculo conta a saga do herói brasileiro Juvenal, que derrotou a salamandra de fogo que secava o Rio Grande. A história é uma livre adaptação do cordel “Juvenal e o Dragão”, de João Martins de Athayde, com roupagem lúdica e circense.

A obra original foi publicada em 1959 e reeditada em 1974 por Leandro Gomes de Barros. Desde então, a história de Juvenal foi adaptada para diversas linguagens artísticas, do cinema ao teatro de bonecos e sombras. Agora, o Rasgacêro apresenta uma montagem que aborda a utilização consciente da água potável e a preservação ambiental.

A montagem do Rasgacêro teve sua primeira adaptação livre feita em 2016 pela produtora Bibi Rodriguez e agora volta à cena com a versão assinada por Nando Gonçalves, Nanda Dearo e o Grupo Rasgacêro. A maior parte da trilha sonora é autoral, com músicas compostas por Ricardo Malabi, fundador e coordenador do grupo, além de alguns clássicos da música brasileira.

Malabi informa que “O Artêro e a Salamandra de Fogo” segue a mesma linha de produção artística dos outros espetáculos do grupo, reconhecido como um dos principais representantes das artes integradas em Minas Gerais e no país. “Enfatizamos manifestações da cultura regional e folclórica brasileira, valorizando o cotidiano do povo e aproximando o público das muitas realidades sociais existentes em nosso entorno”, comenta o coordenador do Rasgacêro.

Agenda

Escola Municipal Presidente Washington Luiz

Data: 24/04 (segunda)

Horário: 15h30

Escola Municipal Maria Ovidia Junqueira

Data: 26/04 (quarta)

Horário: 15h30

Escola Municipal José Avelino de Melo

Data: 28/04 (sexta)

Horário: 15h30

Parque Municipal Antônio Molinari

Data: 01/05 (segunda)

Horário: 15h

Escola Municipal José Mamud Assan

Data: 04/05 (quinta)

Horário: 15h30

Escola Municipal Dona Lúcia Sacomann Junqueira

Data: 09/05 (terça)

Horário: 14h

Escola Municipal Professora Carmélia de Castro

Data: 11/05 (quinta)

Horário: 14h

Ficha técnica e artística

Elenco: Ricardo Malabi, Carol Carmelito, Nanda Dearo, Luiz Fernando Gonçalves, Ivan Soares, Milton Leite, Marcelo Ambrósio, Patrícia Mendonça, Raphael Du Valle, Bea Padu e Guilherme Guerriero.

Dramaturgia: adaptação da João Martins de Athayde, com primeira adaptação de Bibi Rodriguez e segunda de Nanda Dearo, Nando Gonçalves e Grupo Rasgacêro;

Manipulação de bonecos: Marcelo Ambrósio e Kalleb Pessoa;

Técnicos de som e palco: Gustavo Massola, Fábio Cordeiro, Kalleb Fernandez e Fernando de Almeida;

Bonecos gigantes e elementos cênicos: Oficina da Terra Art Studio;

Figurinos e maquiagem: Carol Carmelito;

Marionetes: Belle Enfance;

Coordenação geral: Ricardo Valias;

Direção executiva: Robson Américo;

Assistência de produção: Ana Laura Machado e Fábio Cordeiro;

Gestão: Afinal Cultura;

Produção: Mixiricar-Te Cultural.

Beatriz Aquino