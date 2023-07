Receita Federal no Sul de Minas destina R$1 milhão em mercadorias apreendidas a entidades que atuam na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade social

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cerimônia de entrega das mercadorias no Sul de Minas será nesta sexta-feira, dia 7 de julho, em Poços de Caldas

A Receita Federal em Minas Gerais vai realizar nesta sexta-feira, dia 7 de julho, sua segunda destinação temática de mercadorias apreendidas. Desta vez, o tema é “Receita que Aquece”, visando entidades que atuam na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua e que enfrentam as baixas temperaturas do inverno. A primeira ação foi realizada em 8 de março, Dia da Mulher, e foi exclusivamente voltada para entidades mineiras que promovem os direitos das mulheres.

A cerimônia de entrega das mercadorias em Poços de Caldas será no dia 7 de julho, às 10h, no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal. No Sul de Minas, serão beneficiadas 23 entidades sem fins sem fins lucrativos, de 13 cidades. O valor da destinação está estimando em R$1 milhão.

Haverá, também, eventos de destinação nas delegacias da Receita Federal em Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia e na Superintendência da Receita Federal em Belo Horizonte. Em todo o Estado, serão beneficiadas 159 entidades sem fins lucrativos, órgãos e organizações sociais, totalizando, aproximadamente, R$ 5.3 milhões em mercadorias.

Entre os bens destinados, estão diferentes peças de vestuário, além de celulares, brinquedos, luvas, sombrinhas, tapetes, refletores, vídeo games, balanças, caixas acústicas, copos, patinetes, lâmpadas, aspiradores, material escolar, máquinas de cortar cabelo.

Para o delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa “Selecionamos entidades que atuam com pessoas em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. Os vestuários serão distribuídos para que as pessoas possam se aquecer neste inverno e as demais mercadorias poderão ser revertidas em recursos, para que as entidades continuem prestando assistência ao seu público. Estamos priorizando a destinação sustentável e solidária. Assim, as mercadorias apreendidas são doadas para as pessoas que mais precisam, contribuindo para a justiça social”.

Todas as destinações realizadas pela Receita Federal estão inseridas no Programa Receita Cidadã, baseado nos princípios de sustentabilidade e responsabilidade social.

Receita de Solidariedade: somos todos parte desta Receita.

Veja a lista de entidades beneficiadas