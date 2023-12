Condutor embriagado é preso pela Polícia Militar, após acidente de trânsito com vítima em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 22, por volta das 14h30min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Rua Dr. Mário de Paiva, em Poços de Caldas. O incidente envolveu três veículos.

De acordo com informações repassadas pelos policiais, o veículo VW/Gol G5, de cor prata e com placa de Poços de Caldas/MG, que transitava no sentido centro, perdeu o controle direcional, invadindo a contramão de direção e colidindo violentamente com um VW/Gol Special, também prata e com placa da mesma cidade, que estava estacionado. O condutor do Gol Special, um homem de 58 anos, sofreu ferimentos leves, enquanto seu veículo sofreu danos consideráveis.

O condutor do Gol G5 não se deteve, prosseguindo na via e colidindo em seguida com um Fiat/Pálio de cor verde, ocupado por quatro pessoas. Desta vez, apenas o condutor do Pálio, um homem de 47 anos, sofreu ferimentos na cabeça e nos ombros. Ao atingir o Pálio, o condutor do Gol G5 mais uma vez perdeu o controle, chocando-se contra um veículo I/Lifan 3220LF7132, de cor prata e placa de Poços de Caldas/MG, que estava estacionado, causando danos em ambos os veículos.

Ao tentar fugir do local, o condutor do Gol G5 foi contido por populares até a chegada da equipe policial. O indivíduo, um homem de 47 anos de idade, confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a ser submetido ao teste do etilômetro. Diante disso, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Além da prisão do condutor, o veículo dirigido por ele foi apreendido por crime de trânsito e removido ao pátio credenciado pelo Detran/MG. Os demais veículos envolvidos e seus condutores foram liberados após os procedimentos legais.

ALCO 29° BPM