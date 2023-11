Resgate de filhote de cachorro em Poços de Caldas mobiliza Corpo de Bombeiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 01, por volta das 19:50, o Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado para realizar um resgate de um filhote de cachorro que havia caído em um poço artesiano desativado localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, 549, no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com informações relatadas aos bombeiros, o incidente aconteceu após a mãe dos filhotes remover uma pedra que obstruía a abertura na parte superior do poço, inadvertidamente permitiu que um filhote de aproximadamente 17 dias caísse no interior do buraco. O Corpo de Bombeiros foi alertado da situação pela solicitante, que ao chegar em casa após o trabalho, deparou-se com a cena e prontamente ligou para o telefone de emergência 193 em busca de ajuda.

A equipe de resgate, chegando ao local, utilizou uma corda e uma bolsa para realizar a operação e resgatar o filhote. Felizmente, o animal foi recuperado com sucesso e reintegrado à sua ninhada.

Além do resgate bem-sucedido, os bombeiros também aproveitaram a oportunidade para orientar a proprietária sobre a necessidade de providenciar o fechamento definitivo da abertura no topo do poço artesiano, a fim de prevenir futuros acidentes semelhantes.