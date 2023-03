Reunião preparatória da Olimpíada dos Trabalhadores acontecerá esse mês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer já começou os preparativos para a realização da 42ª Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas (Olimtra). O evento esportivo acontece em maio.

No dia 22 deste mês acontece a primeira reunião preparatória com representantes das empresas que devem participar. Na ocasião, haverá revisão do regulamento e distribuição de fichas de inscrição. As próximas etapas são efetivação da inscrição, realização do congresso técnico, definição da tabela de jogos e abertura do evento.

A Olimtra começa tradicionalmente no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, no estádio municipal Ronaldo Junqueira, com desfile de delegações e as primeiras competições. As provas e jogos acontecem ao longo de todo o mês, em vários locais de Poços, e devem reunir centenas de trabalhadores que praticam esporte, representando as empresas locais.

Entre as modalidades esportivas que vão agitar o mês do trabalhador estão basquete, corrida rústica, vôlei, vôlei de areia, xadrez, futebol, natação, atletismo, handebol e peteca. A última edição do evento esportivo teve novidades, como a realização de atividades paralímpicas de forma integrada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2081.