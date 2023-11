Associação Poços Sustentável recebe o 8º ACTION 2023 da Alcoa Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação voluntária aconteceu na Escola Estadual Padrão Parque das Nações e contou com palestras, revitalização e plantio de horta medicinal

A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, promoveu a 8ª edição do ACTION, ação voluntária com colaboradores e familiares em prol da Associação Poços Sustentável (APS), em 11 de novembro.

Cerca de 60 pessoas reuniram-se na Escola Estadual Padrão Parque das Nações, na Zona Sul de Poços de Caldas, para a implantação de uma horta com plantas medicinais. O evento contou ainda com pintura de muro, preparação de lanches e doação de mudas de árvores, além de palestras sobre “Plantas Medicinais”, com Maria Socorro Fernandes, professora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, e sobre Compostagem, com Elisabete Costa, vice-presidente da Coopersul – Cooperativa de Trabalho Regional Sul de Reciclagem e Preservação de Poços de Caldas Ltda.

“Esta atividade beneficia não só a Escola Padrão, localizada em uma comunidade vizinha à nossa Fábrica, mas também a APS, importante organização sem fins lucrativos que promove projetos relacionados à educação ambiental, conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e mobilidade urbana”, explica Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação e integrante da ELAP (Equipe Líder da Alcoa Poços de Caldas), complementando que, com a realização da atividade e aprovação do relatório final, a associação receberá ainda a doação de R$10 mil.

O plantio foi realizado na escola, mas a expectativa é que os moradores também possam usufruir da horta. Para a voluntária Abigail Lima, colaboradora da área de Compras da Alcoa e integrante da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), a sensação é de dever cumprido. “O objetivo da ação é atender às necessidades da comunidade, que recebeu explicações como plantar e utilizar as plantas no dia a dia, além da palestra sobre a compostagem”, diz.

De acordo com Terezinha Couto, diretora Executiva da APS, o sucesso da iniciativa também se deve ao trabalho em conjunto de diversos parceiros que contribuíram com o desenvolvimento e a doação de insumos para as atividades, como: Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das Secretarias de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente; Fundação Jardim Botânico; Coopersul; Antonio Marques Móveis Planejados; EMDesign; PUC Minas – Curso de Administração; APTA; Haras Vieira; Revbras; Tintas São Julião e Uniodonto.

“Parcerias como essa são muito importantes para o município, principalmente porque disseminamos bons exemplos para crianças e jovens”, afirma Marcus Vinicius Moraes, Secretário de Meio Ambiente de Poços de Caldas.