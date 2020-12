Expo-Arte de rua terá funcionamento ampliado no final de ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Expo-Arte de Rua funcionará também nos dias 24 e 25 de dezembro e 31/12 e 1º de janeiro, quinta e sexta-feira, além das datas normais de funcionamento, aos sábados e domingos. A medida visa ampliar as possibilidades de vendas durante as festividades de final de ano. A feira é realizada no entorno das Thermas Antonio Carlos.

A exposição de arte de rua conta com produtos de materiais diversos, feitos à mão por artesãos locais, como brinquedos de madeira, sabonetes artesanais e bijuterias, além de uma vasta galeria de artes plásticas.

Normalmente, a Expo-Arte de Rua funciona aos sábados, das 9 às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h, nas imediações de um dos mais belos patrimônios arquitetônicos de Poços de Caldas, as Thermas Antonio Carlos.

Neste final de ano, a feira funcionará também nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 9h às 17h, além dos finais de semana (26 e 27/12) e 02 e 03/01.

A feira

Criada por lei em 1993, a Expo-Arte de Rua tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas e artesãos locais, divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalho manuais de expressivo valor artístico, além de criar condições a artistas plásticos e artesãos não estabelecidos comercialmente de exporem e comercializarem suas obras e produções.

Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação da Secretaria Municipal de Cultura. As vagas disponibilizadas para artes plásticas estão localizadas atrás do prédio das Thermas. Já os estandes de artesanato ficam no Jardim “Elisiário Junqueira”, em frente à entrada principal.