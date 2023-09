Roupa Nova apresenta show da Tour 40 anos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma das bandas mais amadas do Brasil, Roupa Nova se apresenta na sexta-feira (29/09), no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas. Os ingressos já estão à venda no site: https://quero2ingressos.com.br/events/40-anos-roupa-nova-ginasio-poliesportivo.

O show é promovido por Joy Produtora, Barry Eventos e Valente Eventos.

Também é possível adquirir os ingressos presencialmente nas seguintes lojas:

Ótica Diniz: Rua Assis Figueiredo, 1315 – Centro

e Rua Prefeito Chagas, 346 – Centro

Closet: Rua Rio de Janeiro, 109 – Centro

Atacadão Pit Bull: Rua Rio Grande do Sul, 886 – Centro

São três setores para a comodidade do público. Para quem quer ficar pertinho do palco, as mesas Whisky à Go-Go são a escolha ideal, com open bar de whisky 8 anos, gin, cerveja, água, refrigerante.

Também é possível adquirir os camarotes “A Força do Amor”, com open bar de cerveja, água, refrigerante e gin. Já no setor arquibancada “Linda Demais”, a vista é privilegiada e ainda tem o conforto de assistir ao show sentado.

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, Roupa Nova acumula inúmeros hits e prêmios em sua trajetória. A banda rapidamente fez sucesso nos anos 80 e, desde então, lançou canções inesquecíveis como Whisky a Go-Go, Dona, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Força do Amor e tantas outras.



Central de informações pelo whatsapp: 35 99713 9994